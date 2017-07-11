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11 Temmuz 2017 11:27

Tunceli’de doğaya bin keklik bırakıldı

Tunceli’de bin kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Tunceli’de doğaya bin keklik bırakıldı

11 Temmuz 2017 11:27


Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde bozulan sahalara salınmak üzere 59 bin kınalı keklik üretimi gerçekleştirildi. Üretilen kınalı kekliklerden bin tanesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından Tunceli merkez ve ilçelerde bozulan sahalarda doğaya salınmaya başlandı.


Kentteki ilk keklik salımı merkez Aktuluk Mahallesi Dinar Deresi mevkiinde gerçekleştirildi. Yardımcısı Selami Kaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez ve kurum personeli katıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, kent genelinde bozulan sahalara bin adet kınalı keklik salımının bugün tamamlanacağını söyledi.




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