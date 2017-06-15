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15 Haziran 2017 16:49

Tunceli’de Elazığ caddesi, 15 Temmuz Şehitler Bulvarı oldu

Tunceli’de, Elazığ Caddesi’nin adının “15 Temmuz Şehitler Bulvarı” olarak değiştirildiği bildirildi.

Tunceli’de Elazığ caddesi, 15 Temmuz Şehitler Bulvarı oldu

15 Haziran 2017 16:49


Tunceli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların merkez Atatürk Mahallesi Elazığ Karayolu Caddesi isminin 15 Temmuz Şehitler Caddesi olarak değiştirilmesi yönünde talepte bulunduğu belirtildi.


Vatandaşlardan gelen yoğun talebin belediye tarafından uygun görüldüğü ve meclis toplantısında konunun görüşüldüğü belirtilen açıklamada," Ülkemizin bütün sathında olduğu gibi, İlimizde de 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına verilen cevabın bir nişanesi ve aziz şehitlerimizin manevi şahsiyetlerine saygının bir gereği olarak, onların bizlere yaşattıkları anıları canlı tutmak için merkez Atatürk Mahallesi Tunceli-Elazığ Karayolu Caddesi adının değiştirilerek “15 Temmuz Şehitler Bulvarı" olarak tescili oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar valilik makamına gönderilmiş olup, yürürlüğe girmiş bulunmaktadır” denildi.


Tunceli’de aralarında Ak Parti il Başkanı Fatih Tek ile partililer, Vali ve Belediye Başkanvekili Osman Kaymak’ı ziyaret ederek isim değişikliği konusundaki dilekçeleri teslim etmişti.




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