Tunceli’de en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Tunceli’da Vali Tuncay Soneli’in öncülüğünde, belediye ve il milli eğitim müdürlüğü koordinesinde il genelindeki 72 okulda “Oku Kitabını, Al Armağanını” isimli kampanya düzenlendi. Kampanya kapsamında ilk, orta ve liselerde ilk üçe giren 216 öğrenciye ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Merkez Seyit Rıza Meydanı’nda düzenlenen ödül törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Feridun Bircan, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

"Her daim çocuklarımızın yanındayız"

11 ay önce hem valilik hem belediye başkanlığına başladığında eğitim birinci öncelikleri olduğunu her ortamda söylediğini anımsatan Vali Tuncay Sonel," Burada yapılan bütün faaliyetlerimiz çocuklarımızı geleceğe hazırlamak. Devlet olarak her daim çocuklarımızın, gençlerimizin yanındayız. Bu sezon 72 okulumuzdan en çok kitap okuyan 72 birinciye laptop, 72 ikinciye bisiklet, 72 üçüncü öğrencilerimize saat ve tüm öğrencilerimize kitap armağanımız olacak demiştik. Öğrencilerimiz, aileleri, öğretmenleri kitapları okudular. Okullardan bize ilk üçe giren öğrencilerin listesi geldi. Ben bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Munzur’a HES değil, Rafting parkuru yapıldı"

Kentte yapılan yatırımlardan söz ettikten sonra Munzur Çayı üzerinde yapımı düşünülen HES projelerine değinen Sonel, “Munzur üzerinde yapılması düşünülen bir HES vardı. İlk geldiğimiz günler bakanımızla da görüşmüştük. Onlar da her türlü desteği verdiler. Artık Munzur üzerinde HES değil Dünya Rafting Federasyonu tarafından 36 kilometrelik rafting parkuru yapıldı. Bu şu demektir artık Munzur Nehri doğasıyla, endemik bitkileriyle, raftingiyle, gondoluyla, tekne gezileriyle, su sporlarıyla siz çocuklarımıza, gençlerimize ve Tuncelililere hizmet verecek” diye konuştu.

Daha sonra dereceye giren 72 birinciye laptop, 72 ikinciye bisiklet, 72 üçüncü ise saat Vali Sonel ve protokol üyeleri tarafından hediye edildi.