Tunceli'de engeli olan hastalara özel hizmet

Tunceli'de Belediye tarafından "Hatırlanmak Bir Gün Değil Her Gün" projesi kapsamında özel olarak hazırlanan minibüsle engelli ve hastalara hizmet veriliyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'din, belediye tarafından engeli ve hasta olan vatandaşlara yönelik başlattığı "Hatırlanmak Bir Gün Değil Her Gün" projesinin aralıksız devam ettiği bildirildi. Proje kapsamında sağlık hizmetlerine ulaşımını sağlamak amacıyla özel olarak alınan minibüsle engeli olan, yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinden alarak hastaneye götürüyor. Hastanede işi biten vatandaşlar tekrar evlerine getiriliyor.

Son olarak Harçik TOKİ konutlarında oturan 18 yaşındaki SSPE hastası da evinden proje kapsamında hazırlanan minibüsle alınarak ailesiyle birlikte tedavi amaçlı Elazığ'a gönderildiği bildirildi.

Proje kapsamında engeli olan ve hasta vatandaşlar için tam donanımlı minibüsün hizmet vermeye devam ettiğini belirten Vali Sonel,"Tunceli'de göreve başladığımız ilk aylarda ev ev dolaşıp alan taraması yaptık ve 2 bin 529 engeli olan vatandaşlarımıza ulaştık. Valilik ve Belediye olarak 'Hatırlanmak Bir Gün Değil Her Gün' anlayışıyla sadece belirli gün ve haftalarda değil, her zaman engeli olan ve hasta vatandaşlarımızın yanındayız.Vatandaşlarımızın devletimizin her türlü imkanından faydalanması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engeli olan vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına nakli için özel olarak hazırlattığımız minibüs hizmet vermeye devam ediyor"diye bilgi verdi.