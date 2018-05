Tunceli’de engellilere özel hizmet

Tunceli Belediyesi’nin yürüttüğü “Hatırlanmak Bir Gün Değil Her Gün” projesi kapsamında hazırlanan, 6 oturan ve 3 tekerlekli sandalye kapasiteli özel tertibatlı minibüs hizmete girdi. Hizmete giren araçla ilk olarak engelli olan 11 aylık bir bebek, ailesiyle birlikte tedaviye gideceği Elazığ’daki hastaneye gönderildi. Belediyeye kazandırılan yeni araçla, engellilerin sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırıldığı belirtildi.

Valilik ve belediye olarak sadece belirli günlerde değil her gün engeli olan vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Vali Sonel, "Engeli olan vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları toplumumuzu güçlendirecektir. Biz de valilik ve belediye olarak engeli olan bireylerimizin devletimizin her türlü imkanından faydalanması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önceki görev yerlerimizde olduğu gibi Tunceli’de göreve başladığımız ilk aylarda ev ev dolaşıp alan taraması yaptık ve 2 bin 529 engeli olan vatandaşımıza ulaştık. Yılın belirli gün ve haftalarında değil yılın her günü devletimizin şefkatini ve sıcaklığını gösteriyoruz"dedi.

Vatandaşların taleplerini öncelikler arasına aldığına dikkat çeken Vali Sonel," Bu kapsamda engeli olan vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına nakli için özel olarak hazırlattığımız minibüs hizmet vermeye başladı. Tam donanımlı minibüs ile ihtiyaç sahibi hasta vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarına daha rahat ulaşmaya başladı" ifadelerini kullandı.