Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 13:57

Tunceli’de engellilere özel hizmet

Tunceli’de engellilerin hayatını kolaylaştırmak için alınan özel donanımlı araç hizmete girdi.

Tunceli’de engellilere özel hizmet

05 Mayıs 2018 13:57


Tunceli Belediyesi’nin yürüttüğü “Hatırlanmak Bir Gün Değil Her Gün” projesi kapsamında hazırlanan, 6 oturan ve 3 tekerlekli sandalye kapasiteli özel tertibatlı minibüs hizmete girdi. Hizmete giren araçla ilk olarak engelli olan 11 aylık bir bebek, ailesiyle birlikte tedaviye gideceği Elazığ’daki hastaneye gönderildi. Belediyeye kazandırılan yeni araçla, engellilerin sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırıldığı belirtildi.


Valilik ve belediye olarak sadece belirli günlerde değil her gün engeli olan vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Vali Sonel, "Engeli olan vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları toplumumuzu güçlendirecektir. Biz de valilik ve belediye olarak engeli olan bireylerimizin devletimizin her türlü imkanından faydalanması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önceki görev yerlerimizde olduğu gibi Tunceli’de göreve başladığımız ilk aylarda ev ev dolaşıp alan taraması yaptık ve 2 bin 529 engeli olan vatandaşımıza ulaştık. Yılın belirli gün ve haftalarında değil yılın her günü devletimizin şefkatini ve sıcaklığını gösteriyoruz"dedi.


Vatandaşların taleplerini öncelikler arasına aldığına dikkat çeken Vali Sonel," Bu kapsamda engeli olan vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına nakli için özel olarak hazırlattığımız minibüs hizmet vermeye başladı. Tam donanımlı minibüs ile ihtiyaç sahibi hasta vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarına daha rahat ulaşmaya başladı" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç