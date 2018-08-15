Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "14 Ağustos 2018 Tarihinde Tunceli-Merkez Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri Rezzan Mardin (K) Ömer Duran’ın 600 bin TL ödüllü Terör Arananlar Turuncu Listesinde bulunduğu tespit edilmiştir. 14 Ağustos 2018 Tarihinde Tunceli-Merkez Çırtık Deresi Bölgesinde MİT Bölge Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızca müşterek olarak gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen iki kadın teröristten birinin de sözde batı cephe kadın sorumlusu 600 bin TL ödüllü Terör Arananlar Turuncu Listesinde bulunan Silvan Jindar (K) Pınar Yıldırım olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.