Tunceli’de Foto Maraton yarışması

Tunceli Belediyesi tarafından kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla Foto Maraton yarışması düzenlendi. 35 ilden 66 profesyonel ve amatör fotoğrafçının katıldığı yarışma 3 gün boyunca il merkezi ve ilçelerde devam etti. Katılımcılar tarafından 3 gün içerisinde çekilen fotoğraflar Jüri tarafından incelenerek ilk 3’e girenler tespit edildi. Yarışmada 1’inci olan Fikret Dilek Uyar 5 bin, 2’inci olan Mehmet Ali Çalkam 3 bin, 3’üncü olan Cemre Tekin Gündüz ise, 2 bin lira para ödülü kazandı.

Belediyede düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkanvekili Osman Kaymak, “Şehrimizin güzelliklerini diğer insanlara da tanıtmak için bu yarışmayı düzenledik. 35 ilden 66 fotoğrafçının katıldığı yarışmada ilimizin önemli güzergahlarında çekimler gerçekleştirildi. Gerek dereceye giren gerekse de yarışmaya iştirak edenleri kutluyorum” dedi.

Yarışmayı her yıl düzenlemeyi planladıklarını belirten Kaymak, çekilen fotoğrafların kentin tanıtımında kullanılacağını kaydetti.

Daha sonra Vali ve Başkanvekili Kaymak tarafından dereceye girenlere ödülü verildi.