Tunceli'de Gaziler Günü kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle valilik önünde tören düzenlendi. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ferudun Bircan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Vali yardımcıları Akın Zor ve Selçuk Yosunkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, gaziler, askeri erkan ve kurum amirleri katıldı. Törende Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Muharip Gaziler Derneği Tunceli Şube Başkanı Mehmet Arslan konuşma yaparak;"19 Eylül Gaziler Günü, aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bekası uğruna muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Anadolu içlerine doğru ilerleyen Yunan ordusu 13 Eylül 1921'de Başkomutan Mustafa Kemal'in komutasındaki kahraman Türk ordusu tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nde hezimete uğratılmıştı. Çareyi kaçmakta bulan Yunan ordusu bir yıl sonra Dumlupınar'da aynı akıbete uğratılarak topraklarımızdan tamamen atılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi , bu zaferin anısına 19 Eylül 1921'de Sakarya Meydan Muharebesinin muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal'e Türk milleti adına mareşal unvanı ve gazi rütbesini vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk, milleti tarafından gazi unvanı verilen ilk askerdir”dedi.

Törenin ardından Vali Tuncay Sonel, beraberindeki protokol üyeleriyle Muharip Gaziler Derneği Tunceli Şubesini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.Gazilerle görüşen Vali Sonel, dernek çalışmaları hakkında da bilgi aldı.