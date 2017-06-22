Tunceli’de “Genç Çiftçi” hibe desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tunceli’den "Genç Çiftçi" projesine başvuran 146 adayla sırayla hibe sözleşmelerinin imzalandığı bildirildi. Projeler için 4 milyon 380 bin lira ödenek ayrıldığı aktarıldı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Kaya, proje kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan genç çiftçilerle bir araya geldi. Müdürlükte, çiftçilerle hibe desteği ile ilgili sözleşme imzalandı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Kaya, “Genç çiftçi desteklemelerinden yararlanacak üreticilerimizle sözleşme imzalandı.Uygulanacak projelerle, kırsal kalkınmanın gelişmesine büyük katkılar sunacak. Sözleşmelerin projeden faydalanacak çiftçilerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.