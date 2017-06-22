Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 10:53

Tunceli’de “Genç Çiftçi” hibe desteği

Tunceli’de "Genç Çiftçi" projeleriyle ilgili hibe desteği sözleşmeleri imzalandı.

Tunceli’de “Genç Çiftçi” hibe desteği

22 Haziran 2017 10:53


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tunceli’den "Genç Çiftçi" projesine başvuran 146 adayla sırayla hibe sözleşmelerinin imzalandığı bildirildi. Projeler için 4 milyon 380 bin lira ödenek ayrıldığı aktarıldı.


İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Kaya, proje kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan genç çiftçilerle bir araya geldi. Müdürlükte, çiftçilerle hibe desteği ile ilgili sözleşme imzalandı.


İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Kaya, “Genç çiftçi desteklemelerinden yararlanacak üreticilerimizle sözleşme imzalandı.Uygulanacak projelerle, kırsal kalkınmanın gelişmesine büyük katkılar sunacak. Sözleşmelerin projeden faydalanacak çiftçilerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    35°C
TUNCELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:37
  • Güneş :04:49
  • Öğle :12:35
  • İkindi :16:32
  • Akşam :19:59
  • Yatsı :21:54
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!