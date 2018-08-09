Tunceli’de genç çiftçilere bin 20 koyun dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanan "Genç Çiftçi" Projesi kapsamında Tunceli’de 30 çiftçiye Akkaraman ırkı koyun dağıtıldı. 30 çiftçiye toplamda bin 20 adet koyun hibe edildiği belirtildi.

Genç Çiftçi Projesi’nin 2016 yılında başlatıldığını anımsatan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, “Bu proje, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlamayı amaçlamaktadır” dedi.

2016 yılından bu yana kentte desteklenen proje sayısı ve destekleme miktarları hakkında da bilgi veren Kaya, “Genç Çiftçi Projeleri kapsamında ilimiz genelinde 2016 yılında 3 milyon 960 bin TL bütçe kullanılarak 132 adet proje, 2017 yılında 4 milyon 380 bin TL bütçe kullanılarak 146 proje tamamlanmış olup, 2018 yılında ise 4 milyon 650 bin TL bütçe ile 155 adet proje tamamlanacaktır”ifadelerini kullandı.

Kaya, hak sahiplerine dağıtılan koyunların ilde kırsal kalkınmanın gelişmesine katkı sunacağına inandığını da dile getirdi.