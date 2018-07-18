Tunceli’de Genç Çiftçilerle hibe sözleşme imzalandı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde 2018 yılı Genç Çiftçi Programından faydalanmaya hak kazanan çiftçilerle sözleşme töreni düzenlendi. 30 bin TL hibe destekli proje kapsamında sözleşmeler çiftçiler ile Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya arasında imzalandı.

Program kapsamında 155 projenin destekleneceğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya, bu kapsamda 4 milyon 650 bin liralık ödenek aktarıldığını söyledi.

Genç çiftçi desteklemeleri kapsamında uygulanacak projelerin, kentin kırsal kalkınmasının gelişmesine büyük katkılar sunacağına inandığını ifade eden Kaya, "Yürütmekte olduğumuz program kapsamında işsiz gençlerimizi hem üretime katılımlarının sağlanması hem de kendilerine istihdam sağlanması açısından mütevazı bütçeler ile sağladığı kazanımların çok değerli olduğuna inancım tamdır. Projeden faydalanacak çiftçilerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum"dedi.