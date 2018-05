Tunceli’de "Harflerin Dansı" Etkinliği

Tunceli Belediyesi tarafından düzenli olarak gerçek "Her Ay Bir Yazar Etkinliği" kapsamında Yazar Yasemin Şahin, Elif Güntaş İlkokulunda 1.ve 2. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Harflerin Dansı Etkinliği kapsamında 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek adına atölye çalışması gerçekleştiren Yasemin Şahin,kitabı hakkında bilgilendirme yaparak öğrencilerle boyama etkinliği gerçekleştirdi. Öğrencilerin karikatürle şiiri birleştirip kendi becerilerini ortaya çıkarma, geliştirme adına yapılan etkinlik eğlenceli geçti. Her harfe bir şiir, her şiire bir harf atfeden çalışma kapsamında çocukların yazıyla nesneler arasındaki ilişkiyi kavramalarının amaçlandığı kaydedildi.