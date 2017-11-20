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20 Kasım 2017 13:03

Tunceli’de hasta dağ keçisi tedavi altına alındı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde hasta halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.

Tunceli’de hasta dağ keçisi tedavi altına alındı

20 Kasım 2017 13:03


Edinilen bilgilere göre, Pülümür ilçesi Gelin Odaları mevkiinde vatandaşlar hasta bir dağ keçisi buldu. Doğra Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan dağ keçisi tedavisi yapılmak üzere il merkezine getirilerek tedavi altına alındı.


Dağ keçisinin tedavisini yapan Veteriner Hekim Baran Kar, “Hayvanda ciddi ishal gözlemledik. Bu yediği bir gıdadan ve ciddi bir enfeksiyondan olabilir. Gerekli tedavisini yaptık. Gözlerinde kısmi görme kaybı var. Onun için de gerekli anti bakteriyel kremler uyguladık. Birkaç gün gözetim altında tutacağız. Sağlığına kavuştuğunda tekrardan doğal ortamına geri bırakacağız”dedi.


Orman Mühendisi Engin Benli ise, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi olarak Pülümür ilçesi Gelin Odaları mevkiinde yaklaşık 5 yaşındaki yaban keçisinin tedavisi için kurumumuza getirdik. Şuanda gözlerde görmeme ve ishali var. Veteriner hekimimiz gerekli tedavisini yaptı. Sağlığına kavuşunca tekrar doğal ortamına bırakacağız”diye bilgi verdi.




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