Tunceli’de "Her ay bir konser" etkinliği

Tunceli Valiliği ve Belediyesinin "Her ay bir konser" organizasyonuyla Türk Halk Müziği sanatçısı Cengiz Özkan konseri düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda vatandaşlarla bir araya gelen sanatçı Özkan’ın konseri yoğun ilgi gördü. Özkan, söylediği birbirinden güzel türkülerle sevenlerine güzel anlar yaşattı.

Her yaştan katılımın olduğu konser sonrasında Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Cengiz Özkan ve ekibine hediye takdim etti.

Konser sonrası Özkan ve ekibi, uzun süren alkışlar eşliğinde sahneden uğurlandı.