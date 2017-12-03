Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 12:28

Tunceli’de "Her ay bir konser" etkinliği

Türk Halk Müziği sanatçısı Cengiz Özkan, Tunceli’de konser verdi.

Tunceli’de

03 Aralık 2017 12:28


Tunceli Valiliği ve Belediyesinin "Her ay bir konser" organizasyonuyla Türk Halk Müziği sanatçısı Cengiz Özkan konseri düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda vatandaşlarla bir araya gelen sanatçı Özkan’ın konseri yoğun ilgi gördü. Özkan, söylediği birbirinden güzel türkülerle sevenlerine güzel anlar yaşattı.


Her yaştan katılımın olduğu konser sonrasında Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Cengiz Özkan ve ekibine hediye takdim etti.


Konser sonrası Özkan ve ekibi, uzun süren alkışlar eşliğinde sahneden uğurlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
11
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    11°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç