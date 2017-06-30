Tunceli’de il spor merkezleri açıldı

Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şefik Kara, ücretsiz yaz spor okullarında engelli öğrencilerin de unutulmadığını belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen ’Antrenörlerimiz Engelleri Aşıyor’ projesi bu yıl da devam edecek. İl merkez ve tüm ilçelerde açılan Engelliler İl Spor Merkezleri’nde görme, bedensel, işitme engelli ve özel sporcular olmak üzere 11 branşta ücretsiz kurslar açıldı” dedi.

5-18 yaş arası gruplar için de atletizm, badminton, basketbol, jimnastik, futbol, güreş, hentbol, judo, masa tenisi, tenis, voleybol ve yüzme kursları açıldığını belirten Kara, bu kursların ücretli olduğunu söyledi.