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29 Mayıs 2018 17:27

Tunceli’de İl Su Yönetim Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Tunceli’de İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2018 yılı Mayıs ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Tunceli’de İl Su Yönetim Koordinasyon Kurulu Toplantısı

29 Mayıs 2018 17:27


Devlet Su İşleri (DSİ) 93. Şube Müdürlüğü Munzur Toplantı Salonu’ndaki toplantıya Vali Yardımcısı Akın Zor’un yanı sıra kaymakamlar, belediye başkanları, DSİ 93. Şube Müdür Yardımcısı Teslim Cem Pak ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.


Vali Yardımcısı Akın Zor ‘un açılış konuşmasının ardından gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğü, sağlık müdürlüğü ve belediyeden katılımcılar tarafından havza bazında su taşkınlarının önlenmesi, olası kuraklığın etkilerinin azaltılması, su kaynaklarının korunması, erozyon kontrol çalışmaları, ağaçlandırma, yağmur sularının toplanması teknikleri, beton ve saç sıvatların arttırılması, sulama kanallarının bakım ve onarımları, içme ve kullanma sularının sağlık yönünden değerlendirilmesi, yerel yönetimlerce sağlıklı ve güvenlik içme-kullanma suyunun temini konularında sunumlar gerçekleştirildi.




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