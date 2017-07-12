Tunceli’de ilk defa Ayyıldız buğdayının hasadı yapıldı

2011 yılında Erzurum’da ıslah edilen, Ekmeklik Ayyıldız buğday çeşidi, Tunceli’de 20 dekarlık alanda ekildi. Ekimin başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından tarla günü gerçekleştirildi. İl Müdürü Orhan Kaya, tarlada katılımcılara bilgi verdi.

Buğday çeşidi hakkında bilgi veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Kaya, “Erzurum’da ıslah edilen Ayyıldız Buğday çeşidinin ilimizde uygulanabilirliği ve yetiştirilmesi konusunda Burmageçit ve Çimenli köylerindeki 20 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirildi. Yeni olan bu çeşit, soğuğa, kuraklığa dayanıklı bir çeşit” dedi.

Erzurum’da dekar başına 350-400 dekar verim elde edildiğini belirten Kaya, “İlimizde de dekar başına en az 300 kilogram verim almayı planlıyoruz. İlimizde istediğimiz verimde olursa bütün üreticilerimize tohum ve gübre desteği sağlayarak bu çeşidin tarlada yetiştirilmesine olanak sağlayacağız” diye konuştu.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Selami Kaya, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya, kurum amirleri ve üreticiler katıldı.