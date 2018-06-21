Tunceli’de “İmar Barışı” bilgilendirme toplantısı

İl Kültür Merkezinde kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlık yaptı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Tuncay Sonel, imar barışının devletin vatandaşıyla itilaflı olduğu, imar planına aykırı, ruhsat ekleri projesine aykırı veya ruhsatsız olan yapıların kayıt altına alınması amacıyla çıkarıldığını söyledi.

Sonel, uygulamanın, doğru bir şekilde yapılabilmesi için toplumun sorumlu bütün kesimlerinin sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini de belirtti.

İlde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Sonel, “Tunceli’de göreve başladığımız gün şehit ailemizi ziyaret ettik. Sonrasında yaptığımız alan taramalarıyla 2 bin 529 engelli olan vatandaşlarımıza 88 şehit ailemize, 55 gazimize, 279 yetim öksüz evladımıza, yaşlılarımıza ulaştık. 7 İlçemizi en az ikişer kez ziyaret ettik. Köylerimizi ziyaret ettik” dedi.

“Valilik ve belediyenin kapılarını vatandaşa açtık”

Tunceli’de görev yaptığı süre içerisinde valiliğin ve belediyenin kapılarını vatandaşlara açtıklarını dile getiren Sonel, “Munzur Nehri bizler için çok önemli. Yöre halkımız için kutsal olan bu su üzerine yapılması düşünülen HES artık şu an yok. Orman ve Su İşleri Bakanımızın destekleriyle Munzur üzerinde artık rafting sporu ve gondollarla gezinti yapılıyor. Ayrıca PH derecesi 8.45 olan Türkiye’nin en kaliteli suyunu 80 kilometre öteden şehir merkezine getiriyoruz. Şehir merkezimizde sıklıkla kazaların yaşandığı Demiroluk Virajı düzenleme çalışmaları da devam ediyor. İlimizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza mektup yazarak ’Annen veya baban hayatta olsaydı ondan ne isterdin’” diye sormuştuk. Evlatlarımız yazdıkları mektuplarla çeşitli taleplerde bulundu. İsteklerinin tamamı yerine getirildi. Belediyemizde günde ortalama 300 vatandaşımızla tek tek görüştük” diye konuştu.

"Özel çağrı merkezi de bitti 960 kişi çalışacak"

Özellikle istihdam konusunda önemli çalışmaların yürütüldüğüne dikkat çeken Sonel, “İstihdam bizim için çok önemli. İstihdamda 81. sıradayken şimdi 4. sıradayız. Açtığımız fabrikalarla 2 bin 500 vatandaşımıza iş ve aş verecek duruma geldik. Özel çağrı merkezimiz de bitti. Burada da en az 960 kişi çalışacak. İlçelerde ve Akpazar Beldesi’nde istihdama yönelik çalışmalarımız olacak. Tunceli-Pülümür Erzincan güzergahı, Tunceli-Nazımiye Dallıbahçe güzergahı ve Çemişgezek feribot güzergahı ile Hozat yolu güzergahı için Cumhurbaşkanımız talimatıyla 1 Milyar TL ödenek çıkarıldı. Toplamda 200 bin metrekare peyzaj alanları, iskeleler, yüzme platformları, Dersim Beach, gondollar, açık yüzme havuzları, yürüyüş ve bisiklet yolları yapıldı. Babaocağı köylülerimizin talebi üzerine 35 Kilometrelik yolu 3 kilometreye düşürecek köprünün yapımına başlandı. Yaklaşık 1 Milyon TL maliyetli festivali iptal ederek bin 155 öğrencimize burs bağladık. Hayvan barınağı yaptık. 85 mağazası olan yer altı çarşısını yeniledik. Kent meydanı yapım çalışmaları devam ediyor. Çay Keyfi Sokağından Sanat Sokağına, Cemevlerimize yaptığımız desteklere kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda başta Cumhurbaşkanımız, başbakanımızın ve ilgili bakanlarımızın destekleri çok fazla"diyerek bilgi verdi.