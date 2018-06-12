Tunceli’de Jandarma Teşkilatının 179’uncu kuruluş yıl dönümü

Jandarma Teşkilatının 179’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ve beraberindeki heyet, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’i ziyaret etti.Heyeti makamında kabul eden Vali Sonel, Jandarma Teşkilatının 179’uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ziyarette Albay Aktemur, Vali Sonel’e Teşkilatın 179’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapılması planlanan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Vali Sonel ise Jandarmanın kurulduğu günden bu yana yurdun dört bir yanında, halkın huzur ve güvenliği için hizmet verdiğini ifade etti.