Tunceli’de "Kadın Yaşam Merkezi" açıldı

Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Tunceli Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi Moğultay Mahallesi’nde düzenlenen programla açıldı. Açılışa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum amirleri ile kadınlar katıldı.

Yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen projelerin tek tek yapıldığını aktaran Vali Sonel; Bugün de kadın yaşam merkezimizin açılışını yapıyoruz. Fabrikalar, yürüyüş yolları, kent meydanı, yeraltı çarşısı, sanat sokağı, Munzur ve Pülümür kenarında yapılan kıyı düzenleme çalışmaları, hayvan barınağına kadar birçok projemiz bitti. Bir kısmı da bitmek üzere. Biz Tunceli’de sizlere ne yapsak azdır. Geldiğimizden beri hakikaten başta Cumhurbaşkanımızın büyük desteği var. Sağolsunlar her konuda bize destek veriyorlar"dedi.

Tuncelili kadınların çalışkan olduğuna dikkat çeken Sonel,"İstiyoruz ki gelip yorgunluklarını burada atsınlar. Burada fitness salonu, dinlenme alanlarımız var. Sadece çarşı merkezinde yaşayanlar değil köyden gelen hanım kardeşlerimiz de çoluğuyla çocuğuyla gelip burada dinlensinler, hoşça vakit geçirsinler"ifadelerini kullandı.

Kadınlarla birlikte kurdele keserek merkezin açılışını yapan Sonel, görevlilerden de bilgi aldı. Merkezde kadınların merkezden ücretsiz yararlanacağı belirtildi.