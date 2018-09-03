Tunceli’de kamyonet refüjdeki işçilere çarptı: 5 yaralı

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu hastane kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır U. idaresindeki 62 AB 457 plakalı kamyonet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjde çalışan işçilere ardından da yol kenarında park halindeki 26 UZ 435 plakalı pikaba çarptı. Kazada aracın çarptığı 5 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.