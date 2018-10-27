İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de kar ve tipi

Tunceli’de yüksek noktalarda kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Tunceli'de yüksek noktalarda kar yağışı ve tipi etkili oldu. Tunceli-Erzincan karayolunda ekipler yolun açık kalması için aralıksız çalıştı.


Meteorolojinin uyardığı kar yağışı ve tipi Tunceli'de özellikle Nazımiye, Ovacık ve Pülümür'de etkili oldu.Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, Pülümür Erzincan yolunda tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Karayolları ekipleri, yolun açık kalması için aralıksız çalıştı.


Öte yandan, meteoroloji, bugün Tunceli'de yağışların beklenmediğini hava sıcaklıkların da da 2 ile 4 derece arasında artış beklendiğini bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.