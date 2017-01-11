Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 10:51

Tunceli’de karla mücadele çalışması

Tunceli’de karla mücadele çalışması

11 Ocak 2017 10:51

Yaklaşık bir hafta süren yoğun kar yağışının ardından Tunceli’de çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını açmak için ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yağışın durmasıyla birlikte meydana gelen buzlanma nedeniyle zaman zaman trafik kazaları da meydana geliyor.
Tunceli’de yaklaşık bir hafta süren yoğun kar yağışının sona ermesiyle birlikte karla mücadele çalışmalarına hız verildi. 97 köy yolunun ulaşıma kapalı bulunduğu kentte İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy yollarında çalışma yürütüyor. Karayolları Şube Şefliğine bağlı ekipler de Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayollarının yanı sıra ilçe yollarında yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın ardından düşen sıcaklıklar nedeniyle karayollarındaki buzlanma nedeniyle zaman zaman trafik kazaları da meydana geliyor.
Tunceli-Pülümür karayolundaki buzlanma nedeniyle virajı alamayan bir tır, Pülümür Çayı’na devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kent genelinde karla mücadele çalışmaları sürerken, vatandaşlar da kendi ev ve dükkanlarının önünü temizleyerek ekiplere destek veriyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
5
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    4°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç