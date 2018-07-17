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17 Temmuz 2018 20:06

Tunceli’de kent logosu yarışmasında 3 eser halk oylamasına sunuldu

Tunceli’de kent logosu yarışmasında 3 eser valilik sitesinde halk oylamasına sunuldu.

Tunceli’de kent logosu yarışmasında 3 eser halk oylamasına sunuldu

17 Temmuz 2018 20:06


Tunceli’de valilik, belediye, Fırat Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odası ile Tunceli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği işbirliğinde başlatılan Kent Logosu Tasarım Yarışmasının ilk kısmı sonuçlandı. Yarışmada 3 eser tespit edilerek, vatandaşların karar vermesi için halk oylamasına sunuldu.


Yarışmanın 8 kişilik seçili kurulunun değerlendirmesi sonucu belirlenen 3 eserden birinin valilik sitesinde başlatılan halk oylaması ile birinci seçileceği belirtildi. Seçilen esere 10 bin TL, diğer 2 esere ise bin TL’lik mansiyon ödülü verileceği açıklanmıştı.




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