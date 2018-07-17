Tunceli’de kent logosu yarışmasında 3 eser halk oylamasına sunuldu

Tunceli’de valilik, belediye, Fırat Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odası ile Tunceli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği işbirliğinde başlatılan Kent Logosu Tasarım Yarışmasının ilk kısmı sonuçlandı. Yarışmada 3 eser tespit edilerek, vatandaşların karar vermesi için halk oylamasına sunuldu.

Yarışmanın 8 kişilik seçili kurulunun değerlendirmesi sonucu belirlenen 3 eserden birinin valilik sitesinde başlatılan halk oylaması ile birinci seçileceği belirtildi. Seçilen esere 10 bin TL, diğer 2 esere ise bin TL’lik mansiyon ödülü verileceği açıklanmıştı.