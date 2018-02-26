Tunceli’de kent meydanı ve çarşı yenileniyor

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in girişimleriyle başlayan Tunceli Kent Meydanı ve Yeraltı Çarşısı Yenileme Projesi devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali Sonel," Belediye binası dış cephesi yenileniyor. Tunceli’de 2 bin 600 metrekare açık alan, 4 adet süs havuzu, 500 metrekare peyzaj alanı ile bakmaya doyulamayacak bir tablo oluşuyor. 85 dükkanın ve iç ortak alanların yenilenmesi ile modern iş yerleri, modern bir kent meydanı oluşturuluyor" dedi.

Projelerin yapılmasında destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Vali Sonel, çalışmaların projenin tamamlanana kadar aralıksız süreceğini aktardı.