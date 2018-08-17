Tunceli’de “Kırmızı Düdük” uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen “Kırmızı düdük” uygulaması Tunceli’de de başladı. Atatürk Mahallesi 4. Komando Tugayı kavşağında startı verilen “Kırmızı Düdük” kampanyası kapsamında Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların bayramlarını kutladı.

Araçta bulunan çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtan Sonel ve Ateş, çocuklardan ebeveynlerinin kural ihlali yapması halinde kırmızı düdükle onları uyarmalarını istedi.

Uygulamanın bayram boyunca devam edeceği belirtildi.