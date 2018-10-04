Tunceli'de Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Tunceli'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlığında 2018 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen koordinasyon kurulunda yatırımcı kurum temsilcileri çalışmalar hakkında bilgi vererek sunum yaptı.

Toplantıda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “2018 yılı içerisinde toplam 313 adet proje çalışması yapılmış olup bu projelerden 182 adedi bitmiştir. 77 adet proje devam ederken 15 proje ihale aşamasındadır. 39 projeye ise henüz başlanmamıştır. Toplam proje tutarımız 2 milyar 740 milyon TL'dir. Kurumlarımızın koordinasyon içinde başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum"dedi.

Vali Sonel'in başkanlık yaptığı toplantıya, Vali Yardımcısı Akın Zor, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.