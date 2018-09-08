Diğer
Kategoriler
08 Eylül 2018 11:48

Tunceli’de kreş ve gündüz bakımevi açıldı

Tunceli’de yapımı tamamlanan kreş ve gündüz bakım evi hizmet vermeye başladı.

Tunceli’de kreş ve gündüz bakımevi açıldı

08 Eylül 2018 11:48


Tunceli Belediyesi tarafından yaptırılan kreş ve gündüz bakımevinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile kurum amirleri katıldı.


Açılışta konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “Kreş ve gündüz bakımevimiz başta çocuklarımıza, çalışan annelerimize ve Tunceli’mize hayırlı olsun. İnanıyorum ki çocuklarımız burada öğretmenlerimizin, birbirinden değerli başarılı arkadaşlarımızın bilgi ve birikimleriyle gonca gül misali büyüyecekler. Çocuklarımızın memleketimize ve ailelerine hayırlı güzel işler yapacak bireyler olarak yetişmelerini diliyorum” dedi.


Tunceli merkez Atatürk Mahallesi’nde yapılan 146 öğrenci kapasiteli kreş ve gündüz bakımevinde, 5 sınıf, 2 uyku odası, oyun odası, oyun bahçesi, çok amaçlı salon, mutfak ve yemekhane bulunuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç