Tunceli’de kreş ve gündüz bakımevi açıldı

Tunceli Belediyesi tarafından yaptırılan kreş ve gündüz bakımevinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile kurum amirleri katıldı.

Açılışta konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “Kreş ve gündüz bakımevimiz başta çocuklarımıza, çalışan annelerimize ve Tunceli’mize hayırlı olsun. İnanıyorum ki çocuklarımız burada öğretmenlerimizin, birbirinden değerli başarılı arkadaşlarımızın bilgi ve birikimleriyle gonca gül misali büyüyecekler. Çocuklarımızın memleketimize ve ailelerine hayırlı güzel işler yapacak bireyler olarak yetişmelerini diliyorum” dedi.

Tunceli merkez Atatürk Mahallesi’nde yapılan 146 öğrenci kapasiteli kreş ve gündüz bakımevinde, 5 sınıf, 2 uyku odası, oyun odası, oyun bahçesi, çok amaçlı salon, mutfak ve yemekhane bulunuyor.