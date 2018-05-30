Tunceli’de “Lider Çocuk Tarım Kampı”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından her yıl 4.sınıf öğrencilerine, doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla “Lider Çocuk Tarım Kampı” etkinliklerinin düzenlendiği belirtildi.

2018 yılı temasının “Beslenme ve Gıda için Biyo çeşitlilik” olduğu belirtilen açıklamada, etkinliklerin Elif Güntaş İlkokulunda eğitim gören 20 4. sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

2 gün süren etkinliklerin ilk gününde öğrencilere “Biyoçeşitlilik”, Yenilebilir Yabani Bitkiler” ve “Dengeli Beslenme” konulu sunumlar yapılırken ikinci gününde ise işletme ziyaretleri gerçekleştirildiği bildirildi.