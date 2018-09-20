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Tunceli'de merkeze inen yaban domuzları görüntülendi

Tunceli’de sürü halinde merkeze inen yaban domuz sürüsü görüntülendi.

Tunceli'de sürü halinde merkeze inen yaban domuz sürüsü görüntülendi.


merkez Atatürk Mahallesi'ne sürü halinde inen aralarında yavru yaban domuzlarının da bulunduğu sürü , çöplerden yiyecek bulmaya çalıştı.Uzun süre çöp konteynırlarının etrafında gezinen yaban domuzları, yiyecek arayışını Tunceli-Elazığ karayolunun her iki yakasında da sürdürdü. Görüntülenmelerine aldırış etmeyen domuzlar daha sonra anayoldan karşıya geçerek gözlerden kayboldu.


Tunceli'de zaman zaman yaban domuzları açlıklarını gidermek için merkeze inerken vatandaşlar tarafından da besleniyor. Bu duruma karşı yetkililer, yaban hayvanlarının beslenme alışkanlıkları ile yayılış alanlarına müdahale anlamına geldiğini belirterek, vatandaşları yaban hayvanları beslememe konusunda uyarıyor.

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