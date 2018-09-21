Tunceli'de Muharrem iftarı

Tunceli'de Vali Tuncay Sonel, vatandaşlarla Muharrem iftarında bir araya geldi.

Valilik ve Belediye tarafından tarafından Muharrem ayı nedeniyle cemevinde iftar programı düzenlendi. İftar yemeğine Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Vali Yardımcıları Akın Zor ve Selçuk Yosunkaya, Alevi dedeleri, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Alevi dedesinin duasıyla başlayan iftarda, konuklara etsiz yemekler ikram edildi.

İftarda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “Muharrem ayının Hz. Hüseyin'ce bir anlayış ve yaşantıya vesile olması, ortak acı ve kederlerimizin, hüzünlerimizin bizi birbirimize kardeş kılması ve zor zamanlarda, aynı çatı altında kardeşlik anlayışımızın daha da güçlenmesi amacı ve duasıyla iftar sofrasında bir araya geldik. Bu ayın halkımızın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni ederim" dedi.

İftarın ardından Vali Sonel ile beraberindekiler Cemevi bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.