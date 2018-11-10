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Tunceli'de öğrenciler bilgilendirildi

Tunceli’de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencileri bilgilendirildi.

Tunceli'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencileri bilgilendirildi.


Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Munzur Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrencileri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı bilgilendirmek, aile ve öğrencilerin şehirde kendini güvende hissetmeleri amacıyla bilgilendirme ve önleme faaliyeti gerçekleştirdi.Faaliyet kapsamında 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Munzur Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilere yönelik 5 gün boyunca kampüs içerisinde bilgilendirme standı kuruldu.Stantta bilgilendirici broşürler dağıtılırken, öğrencilere kalem ve bloknot hediye edildi.

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