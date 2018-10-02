Tunceli'de öğrencilere kırtasiye desteği

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde il merkezi ve bütün ilçelerinde yeni başlayan öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldığı bildirildi. Malzeme desteği kapsamında İl Başkanı Fatih Tek'te,Milli Eğitim Müdürü Mehmet İzzet Demir, Milli Eğitim Şube Müdürü Vural Berker, Partinin Kadın Kolları Başkanı Yıldız Güngör ve Çemişgezek İlçe Başkanı İbrahim Enes Somyürek'le birlikte Çemişgezek ilçesindeki okullarda öğrencilerle bir araya geldi.

Kent genelinde bu yılda öğrencilerle dayanışmayı sürdürdüklerini belirten AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, "Kent merkezimizde ve 7 ilçemizde öğrenci kardeşlerimizi ziyaret ederek destek olmaya çalıştık. AK Parti Tunceli ailesi olarak kentimiz için çabalıyoruz, çalışıyoruz. Kentimizin geleceği olan bu minik yüreklerin ellerinden tutmak adına adım attıkları bu kutlu yolda kardeşlerimizi yalnız bırakmamak adına çalışmalarımız devam edecek. Tüm öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize eğitim ve öğretim yılın da basarılar diliyorum”dedi.