Tunceli'de okul güvenliği toplantısı

Tunceli'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, başkanlığında okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

17 Eylül Pazartesi başlayacak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ile ilgili güvenlik toplantısı Dersim Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda yapıldı.Okul güvenliğinden, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadelenin ele alındığı toplantıya Vali Tuncay Sonel başkanlık yaparken, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sinan Şen,Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Orhan ve okul müdürleri katıldı.

Önceki eğitim öğretim yılında bütün okulları ziyaret ettiğini anımsatarak konuşmasına başlayan Vali Tuncay Sonel," Ziyaretlerimiz sırasında öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin bize ilettiği talepleri yerine getirdik. Tunceli'de göreve başladığımız günden beri yetim, öksüz evlatlarımıza ulaşıp isteklerini yaptık. bin 155 üniversite öğrencimize burs verdik. Munzur Üniversitemizdeki bin 62 öğrencimize yemek bursu verdik. İçişleri Bakanımızın desteğiyle bin 334 öğrencimizi 'Biz Anadoluyuz Projesi' kapsamında uçakla çeşitli illere geziye gönderdik” dedi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okullarda alınacak güvenlik önlemleri hakkında da bilgi veren Sonel, “Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimizin huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için okullarda ve okul çevrelerinde gereken her türlü tedbir alınacaktır. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda, kent güvenliği yönetim sistemi kapsamında ilimizdeki tüm okulların alt yapı çalışmaları tamamlandı. Tüm okullarımıza güvenlik kamerası sistemi takıldı. Bunun verdiği gurur ve mutluluğu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.