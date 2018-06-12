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12 Haziran 2018 13:20

Tunceli’de otizmli çocuklar için etkinlik

Tunceli’de Otizmli çocuklar, hayallerini resmetti.

Tunceli’de otizmli çocuklar için etkinlik

12 Haziran 2018 13:20


Otizm Derneği tarafından Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde otizmli çocuklar ile ailelerinin katıldığı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte,otizmli çocuklar kitap okumanın yanı sıra resim çizerek hayallerini aktardı.


Etkinlikten önce konuşan Otizm Dernek Başkanı Özgür Kırmızıtaş, derneğin kuruluş amacının sadece otizmli bireyler olmadığını, otizmli çocuğu olan ailelerin yanı sıra toplumda da bu konuda duyarlılık oluşturmak istediklerini söyledi.


Son zamanlarda otizmli bireylerde artış olduğunu kaydeden Kırmızıtaş, “ Otizmin bilinen tek çaresi, erken tanı ile yoğun, sürekli, özel eğitimdir. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor” dedi.


Kırmızıtaş ayrıca, Türkiye’de 1 milyon 141 bin, Tunceli’de ise otizmli birey sayısının net bilinmemekle beraber eğitim alan birey sayısının 21 olduğunu ifade etti.




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