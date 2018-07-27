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27 Temmuz 2018 17:23

Tunceli’de otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı

Tunceli’nin Pertek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Tunceli’de otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı

27 Temmuz 2018 17:23

Ekipler söndürmek için çalışmalara başladı.


Yangın, ilçeye bağlı Çataksu köyü sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için vatandaşların haber vermesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğünden 20 kişilik ekiple, 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 1 dozer de sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.


Yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.




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