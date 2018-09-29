Tunceli'de paraşütçülerin deneme uçuşları nefes kesti

Tunceli'de 6-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası öncesi kente gelen bazı sporcuların deneme uçuşları nefes kesti. Paraşütçülerin kamerasından kentin doğasını gösteren güzellikler net olarak görünürken, akrobasi hareketli ise izleyenleri etkiledi.

Türkiye'de ilk defa Tunceli'de yapılacak olan Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası için hazırlıklar büyük oranda tamamlandı. Kente gelen bazı sporcularda deneme uçuşları gerçekleştirilmeye başlandı. 6-7 Ekim tarihinde yapılacak olan şampiyona öncesi Munzur Çayı üzerinden uçan sporcuların, akrobasi hareketleri izleyenleri etkiledi. Sporcuların kamerasından havadaki akrobasi hareketleri kayıt altına alındı. Şehrin güzelliği de Munzur Çayı ile birlikte havadan sporcuların kameralarına yansıdı.

Ferdi Toy: "Coğrafya burada mükemmel"

Profesyonel olarak akrobasi pilotluğu yaptığını ve Tunceli'ye de şampiyona için geldiğini belirten Yamaç Paraşütü Pilotu Ferdi Toy, "Akrobasi yapabileceğimiz Türkiye'de çok fazla yer var fakat dünya çapında bilinen tek yer; Ölüdeniz. Biz de ülkemizin diğer yerlerinde bu işi yapabileceğimizi, bu sporcun gelişebileceğini göstermek amaçlı Valimiz Tuncay Sonel'in desteğiyle bir akrobasi şampiyonası düzenliyoruz" dedi.

Tunceli'ye geldiklerini ve doğanın bu iş için gayet uygun olduğunu gördüklerini dile getiren Toy, "Şu anda her şey yolunda. Hazırlıklar devam ediyor, test uçuşlarımızı yapıyoruz, her şey verimli geçiyor. Yarışma için hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. Sporcularımız da 4 Ekim'de gelecekler, 5'inde antrenman uçuşlarımızı yapacağız. 6-7 Ekim'de ise yarışma uçuşlarımıza geçeceğiz. Hem dağların hem de gölün olması mükemmel. Akrobasi uçuşları için altımızda su olması inanılmaz güvenli hale getiriyor. Dağdan kalkış noktası belirlendi. Çift kişilik uçuşlarla halkımızı da uçurup, bu sporla tanıştıracağız, görsel şov sunacağız. Amacımız buradaki gençlerimizi bu konuya dahil etmek, onları spora çekmek. Yarışma sadece bunun bir başlangıcı olacak. Sonrasında buraya gelip başlangıç ve yamaç paraşütü eğitimleri verip gençlerimizi bu sporla daha içli dışlı hale getireceğiz" açıklamasında bulundu.

Nazım Arslan: "Türkiye'de ilk defa yapılıyor"

Kentin çok güzel bir organizasyona hazırlandığını ifade eden Tunceli Amatör Spor Kulüpleri Başkanı ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Nazım Arslan, "6-7 Ekim tarihleri arasında Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası ilimizde yapılacak. Bu yarışmanın özelliği Türkiye'de de ilk defa yapılıyor olması. Biz Tunceli olarak bu yarışmaya ev sahipliği yapıyoruz. Bu şehrimiz için çok büyük bir kazanç olacak. Hava sporlarında görünürlüğünü sağlama açısından kazanç olacak. Valimiz ilk görüştüğümüz andan itibaren bu konuyu ciddiye aldı. Öncesinde Rafting Türkiye Şampiyonası ilimizde yapılmıştı. Şimdi Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası ilimizde yapılıyor. Deneme uçuşlarını yaptık, deneme uçuşlarımız devam edecek. Bir kalkış noktası ayarladık, dağdan gerçekleşecek. Bunlar çok önemli gelişmelerdi. Valimiz Tuncay Sonel'in desteği olmasa çok bir şey yapamayacaktık. Her talebimize evet dedi, hiç bir talebimizi geri çevirmedi. Kurumlar çok iyi çalıştı" diyerek sözlerini tamamladı.

Vatandaşları şampiyonaya davet eden ve kentin güzelliklerini görmesini isteyen Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel de ülke genelinde bir çok şehirden çok sayıda sporcunun birbirinden farklı akrobasi uçuşlarını izleme fırsatı bulacağını söyledi.