Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 21:05

Tunceli’de patlatılmaya hazır EYP imha edildi

Tunceli’nin Samanlı Mahallesi bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

Tunceli’de patlatılmaya hazır EYP imha edildi

05 Temmuz 2017 21:05


Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca 5 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen ‘Şehit J.Uzm.Çvş. Serdar YILDIRIM-81’ operasyonu kapsamında ilimiz merkez Samanlı Mahallesi bölgesinde terör örgütü mensuplarınca daha önceden yerleştirilmiş, patlatılmaya hazır vaziyette 1 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisine 25 kilogram amonyum nitrat ve 25 kilogram alüminyum tozu ile güçlendirilmiş EYP düzeneği tespit edilmiştir. Ele geçirilen EYP düzeneği, üzerinde yapılan inceleme işlemine müteakip Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
TUNCELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:44
  • Güneş :04:55
  • Öğle :12:37
  • İkindi :16:34
  • Akşam :19:59
  • Yatsı :21:51
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!