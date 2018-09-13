İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de PKK'nın kullandığı 2 sığınak imha edildi

Tunceli’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 sığınak bulunarak imha edildi.

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 sığınak bulunarak imha edildi.


Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat timleri tarafından bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. Valilik, operasyonda teröristlerin kullandığı ve içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme bulunan 2 adet sığınağın tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.


Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.