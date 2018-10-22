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Tunceli'de polislerden "Dronlu" uygulama

Tunceli’de polisler, trafikteki uygulamalarda dron kullanmaya başladı.

Tunceli'de polisler, trafikteki uygulamalarda dron kullanmaya başladı.


İçişleri Bakanlığının, trafik kazası nedenli ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için ülke genelinde başlattığı "Trafik Kazalarını Önleme Planı" Tunceli'de de aralıksız uygulanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Tunceli-Elazığ,Erzincan ve Ovacık yollarındaki denetimlerinde dron kullanıyor. Polis, yaptığı denetimlerde seyir halinde cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan, kırmızı ışık ve şerit ihlali gibi hatalı davranan sürücüleri tespit ediyor. Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran polisler özellikle telefonla konuşma ve emniyet kemerinin önemine vurgu yapıyor.


Öte yandan ekiplerin, şu ana kadar yaptığı uygulamalarda 334 sürücüye çeşitli konulardan cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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