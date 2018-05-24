Tunceli’de Rafting Şampiyonası açılış seremonisi

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen Tunceli Valiliği ile Belediyesi tarafından desteklenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları, Munzur Çayı’ndaki 400 metrelik parkurda başladı. Şampiyonaya, İstanbul, Rize, Muğla, Hakkari, Van, Kayseri, Düzce, Erzurum, Elazığ, Artvin ve Tunceli’den 47 takım, 300 sporcu, 30 hakem ve İtalya’dan gelen 2 nehir eğitim başkanı katıldı. Şampiyona kapsamında bugün Atatürk Caddesinden stadyuma kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Ardından Atatürk Stadyumunda açılış seremonisi gerçekleştirildi. Yarışmacıların kortej yürüyüşü ile başlayan seremoni, yöresel halk oyunları ile devam etti.

Anlamlı ve güzel bir gün olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, “Rafting Türkiye şampiyonasının Tunceli’de yapılması çok önemli. Artık biz istiyoruz ki, Tunceli huzurla anılsın. Dünya değeri olan Munzur’umuzun o güzelliği ortaya çıksın. Tunceli’mizin misafirperver insanları gündeme gelsin. Memleketimiz üzerinde hem içte hem dışta hainler vardı ve olacaktır. Bir yanda JÖH’Ü, PÖH’Ü, askeri polisi kahramanca mücadele ederken, bir yandan da biz 7 ilçemizde ve merkezimizde yetimiyle öksüzüyle, engellisiyle, şehit ailesi, gazisiyle, yaşlısı ve genciyle onları sırtımızda taşımaya çalışıyoruz” dedi.

“Munzur, uluslararası rafting parkuru ilan edildi”

Tunceli’nin güzel olduğunu aktaran Vali Sonel, “Burası güzel bir memleket ve coğrafya. Yaklaşık 11 aydır görevdeyim. Yapılan işleri anlatmayacağım. hani diyorlar ya anlatmaya gerek yok her şey ortada. Munzur nehrinin36 kilometrelik kısmı Fikret Yardımcı başkanımızın gayretleri ile dünya uluslararası rafting parkuru ilan edildi. Bizde Fikret Yardımcı Başkanımızın adını belediye meclis kararı alarak bir caddeye verdik” diye konuştu.

Seremoni, ünlü sanatçı Yudum’un konseri ile sone erdi. Etkinliğe Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, GOSBF Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler, yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.