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02 Haziran 2018 16:19

Tunceli’de sağanak etkili oldu

Tunceli’de etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu yaklaşık yarım saat kapalı kaldı.

Tunceli’de sağanak etkili oldu

02 Haziran 2018 16:19

Karayolları ve belediye ekiplerinin sel sularını temizlemesinin ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.


Meteoroloji’nin bugün için uyardığı sağanak yağış, Tunceli’de etkili oldu. Öğleden sonra etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu, sel nedeniyle iki ayrı noktada ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.


Öte yandan yağış nedeniyle karayolu kenarında bulunan ekili alanlar da zarar gördü.




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