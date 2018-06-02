Tunceli’de sağanak etkili oldu

Karayolları ve belediye ekiplerinin sel sularını temizlemesinin ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Meteoroloji’nin bugün için uyardığı sağanak yağış, Tunceli’de etkili oldu. Öğleden sonra etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu, sel nedeniyle iki ayrı noktada ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan yağış nedeniyle karayolu kenarında bulunan ekili alanlar da zarar gördü.