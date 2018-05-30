Tunceli’de "Sağlıklı Yaşam Şenliği"

Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün de destekleriyle sağlık ve spor kültürünün yaygınlaştırılması, fiziksel aktivitenin sağlığa faydaları açısından farkındalık oluşturmak amacıyla Atatürk Stadı’nda "Sağlıklı Yaşam Şenliği"düzenlendi. Vatandaşlar, antrenörler eşliğinde atletizm, ip atlama, masa tenisi, ayak tenisi, jimnastik ve halat çekme gibi etkinlikler gerçekleştirdi. Sağlıklı beslenme istasyonunda ise beslenme ve fiziksel aktivite ile ilgili bilgi verildi.

Fiziksel aktivitelerin kişilerin sağlığı üzerindeki etkilerinin herkesçe bilindiğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın,"Kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden biri olan fiziksel hareketsizlik, dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırada yer alması nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. Fiziksel aktivite, bulaşıcı olmayan kronik hastalıklardan korunma, zindeliğin arttırılması, kasların güçlendirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması ile doğrudan ilişkilidir. Fiziksel aktivitenin sağlık üzerine etkilerine bakıldığında kalp ve damar hastalıkları riskini azalttığı, sağlıklı kilonun korunmasına yardımcı olduğu, diyabet riskini düşürdüğü, başta bağırsak ve meme kanseri olmak üzere kanser riskini azalttığı, kas ve iskelet sağlığının korunması ve geliştirilmesine yardımcı olduğu, psikolojik yararlar ve pozitif sosyal etkiler sağladığı bildirilmiştir. Bu kapsamda ilimizde sağlık ve spor kültürünün yaygınlaştırılması ve fiziksel aktivitenin sağlığa faydaları açısından farkındalık oluşturmak amacıyla Sağlıklı Yaşam Şenliği düzenlendi" dedi.