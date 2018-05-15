Tunceli’de "Seçim Güvenliği" toplantısı

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin güvenli ve huzurlu bir ortamda yapılması amacıyla, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıya, Vali Sonel’in yanı sıra Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komanda Tugay Komutan Vekili Albay Feridun Bircan, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek,Vali Yardımcıları Selçuk Yosunkaya, Akın Zor, İl Seçim Kurulu Başkanı Ersin Tursun, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Satı Taşkaya Şenlik ve İlçe Kaymakamları katıldı.

Vali Sonel," 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde vatandaşlarımızın huzur içinde oylarını kullanmaları için tüm kurum ve kuruluşlarımız görev başında olacaklar"dedi.

Toplantı, seçim öncesi, günü ve sonrası güvenlik önlemlerine yönelik alınması gereken tedbirler ve vatandaşların sandıklara huzur ile güven ortamında ulaşabilmesi için yapılan sunumun ile sona erdi.