Tunceli'de Şehit Binbaşı Güzel'in anısına “Yavuzlar Özel Harekat Şehitler Parkı” açıldı

Tunceli'de 2015 yılında şehit düşen Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in anısına yapılan “Yavuzlar Özel Harekat Şehitler Parkı” açıldı.

26 Eylül 2015 tarihinde şehit düşen Binbaşı Yavuz Sonat Güzel anısına İl Jandarma Komutanlığında “Yavuzlar Özel Harekat Şehitler Parkı” yaptırıldı. Tunceli 2. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı şehitlerini anmak ve adlarını yaşatmak için yapılan park dualarla, Şehit Güzel'in şehit düştüğü gün açıldı. Törende şehitlerin isimleri de tek tek okundu.

Parkın Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel anısına yapılmasının ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “Bizim için anlamlı, bir o kadar da duygusal bir gün. Yavuz Sonat Güzel Binbaşımız şehadete ulaşalı tam 3 yıl oldu. Böyle güzel bir parkla şehitlerimizin anısının yaşatılması çok önemli. Bizler şehitlerimize, gazilerimize, onların yakınlarına ne yapsak kifayetsiz kalır" dedi.

"Terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi"

Tunceli'de birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel işler çıkardıklarına vurgu yapan Vali Sonel, "Her yerde sizleri gururla anlatıyoruz. Tüm arkadaşlarımız burada destanlar yazdınız. Bu ilin dağlarını teröristlerden tek tek temizliyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Tunceli eski Tunceli değil. Siz kahramanlarımızın sayesinde teröristlerle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Teröristler tek tek etkisiz hale getirilirken Tunceli artık huzur şehri oluyor. Burası doğal güzellikleriyle vatanımızın eşsiz güzelliklerini barındırıyor. Buranın değerini bileceğiz. Tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz devam edecek. Bu konuda başta Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın büyük destekleri var. Allah yolunuzu açık etsin. Yavuz Sonat Güzel Binbaşımızın nezdinde bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hem Tunceli'de hem de yurdun dört bir köşesinde kahraman gazilerimiz var. Onlara da Allah'tan şifalar diliyorum. Devletimiz var olsun. Yapılan bu parkta emeği olan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yüce Rabbim vatanımıza, birliğimize, dirliğimize göz dikenlere fırsat vermesin” ifadelerini kullandı. İl Müftüsü Aşır Durgun'un Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etmesinin ardından park açıldı.

Törene Vali Sonel'in yanı sıra 4. Komando Tugay Komutan Vekili Muhammet Kelabi Kalbay, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Adem Aydın, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Vali Yardımcısı Akın Zor, Emniyet Müdür Vekili Kazım Oraltay, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sinan Şen ve İl Müftüsü Aşır Durgun ile Jandarma Özel Harekat Timleri katıldı.