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14 Ağustos 2018 20:20

Tunceli’de sıcak çatışma: 2 terörist öldürüldü, 2 asker yaralı

Tunceli’de düzenlenen operasyonda çıkan sıcak çatışmada 2 PKK’lı kadın terörist öldürüldü, 2 asker ise yaralandı.

Tunceli’de sıcak çatışma: 2 terörist öldürüldü, 2 asker yaralı

14 Ağustos 2018 20:20

Bugün aynı bölgede 5 terörist daha etkisiz hale getirilmişti.


Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli-Merkez Çırtık Deresi bölgesinde MİT Bölge Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızca müşterek olarak gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlanmış, iki kahraman JÖH’ümüz yaralanmıştır. Yaralı iki kahramanımızın tedavisi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çatışmada iki BTÖ mensubu kadın terörist de ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.


Bugün aynı bölgede yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmiş, 4 gün önce de 1’i kırmızı listede 10 terörist öldürülmüştü.




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