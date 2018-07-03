Tunceli’de sinema var, ilgi yok

Tunceli’de 2017 yılı başında açılan bir sinema salonu mevcut ancak sinema salonunu işleten Ali Daimi Boz, sinemaya ilgisiz kalınmasından şikayetçi.

Tunceli’de 2005 yılında “Sinema 62” ismiyle faaliyete başlayan sinema salonu, 2015 yılına kadar özel bir işletmeci tarafından çalıştırılıyordu. İlginin giderek azalması üzerine işletmeci, 2015 yılında sinema salonunu kapatmak zorunda kaldı. 2017 yılı başlarına kadar kapalı olan sinemanın işletmeciliğini üstelenen Ali Daimi Boz, yeniden açarak film gösterimlerine başladı. Ancak yeni işletmeci de sinemaya olan ilgisizlikten şikayetçi. Ali Daimi Boz isimli işletmeci vizyondaki filmleri göstermelerine rağmen ilginin olmadığını belirterek hemşehrilerinden sinema salonuna sahip çıkmalarını istedi.

Tunceli’de sinema salonunun kapalı olduğunu, imkanlarını zorlayarak açtıklarını belirten Ali Daimi Boz, “Açarken maliyetinin çok yüksek olacağını tahmin edemedik. ’Zer’ isimli filmin gösterimiyle başladık. O filmin iyi izleyicisi oldu. Ancak makinemizin eski olması, perdenin iyi olmaması işimizi zorlaştırdı. Çabalayıp mücadele ederek, ekonomik koşullarımızı da zorlayarak bir şeyler yapmaya başladık. En son sinemacılar dernek başkanının katkılarıyla sinemamıza bir dijital makine aldık. Türkiye ve dünyada vizyona giren filmleri aynı anda Tunceli’de de göstermeye başladık” dedi.

Yeni aldıkları makineyle işlerin düzeleceğini umduklarını belirten Boz, “Dijital makineyi kurduğumuz zamanda işlerin düzeleceğini ümit ediyorduk. Ancak sinema çok iyi iş yapmıyor. İstediğimiz filmlerin hepsini alamıyoruz. Film şirketleri depozito istiyor. Bu da bizleri zorluyordu. Birkaç yürekli film dağıtım şirketi bizlere destek sundu. Onlara teşekkür ediyorum. İkincisi de sinemamız dijitale geçtikten sonra ilimizin valisi Tuncay Sonel de bizlere destek olmaya başladı. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sinema kültürünün önemine vurgu yapan işletmeci Ali Daimi Boz, “Özellikle çocuklarımız için önemli. Tunceli’den neden iyi bir senarist, yönetmen, sinema oyuncusu çıkmasın. Sinema kültürünün son yıllarda kaybolması bizim için büyük bir eksiklikti. O eksikliği kendimce onarmaya çalıştım. Sinemamızda şu anda Türkiye’de vizyona giren filmlerle gösterim yapılıyor. Hemşehrilerimden destek bekliyorum” şeklinde konuştu.

Boz, yeni dijital makineyle 3 ve 12 D’yi oynatabildiklerini belirterek, yurt dışından gümüş perde getirmeleri ve lensi değiştirmeleri halinde sinemanın koşullarının bir AVM içindeki sinemayla aynı seviyeye geleceğini de sözlerine ekledi.