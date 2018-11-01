Tunceli'de Sivil Savunma ve Koruyucu Güvenlik Denetimleri Yapıldı

Tunceli'de sivil savunma uzmanları tarafından eğitim kurumlarında denetleme yapılarak, gerekli eksiklikler tespit edilip gideriliyor.

Kent merkezi ve ilçelerde eğitim kurumlarında sivil savunma ve iş güvenliği uzmanları, sivil savunma, afet, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetleri konusunda denetim yapıyor. Okullarda yapılan denetimlerde eksiklikler tespit edilip, gideriliyor. Sivil savunma Uzmanı Sema Ekrem ve İş Güvenlik Uzmanı Kadriye Uçar, beraberlerindeki ekiple kurumlarda detaylı inceleme yapmasının yanı sıra sivil savunmanın amacı ve önemini de ilgililere aktarıyor.

Eğitim Kurumlarında herhangi bir kazaya, olası afet durumuna hazır vaziyette bulunulması gerektiğini aktaran Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Sema Ekrem, “Okullarımız ve kurumlarımızda afet öncesi tehlikeleri ve riskleri belirlemek, ayrıca güvenli bir eğitim ortamının sağlanması için planlama örgütleme icra ve denetim fonksiyonlarının olması gerekir. Bizlerde denetim ve rehberlik amacıyla denetimlerde neyin nasıl yapılacağı konusunda rehberlik yapmak, plan ve uygulamaların hedefe ulaşıp ulaşmadığını belirlenmesi, varsa eksik ve sapmaların yöneticilere bildirmek için çalışıyoruz. Yöneticiler tarafından da gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktayız”dedi.