Tunceli'de sonbahar güzelliği

Tunceli'de sonbahar mevsimindeki renk cümbüşü adeta görsel bir şölen sunarken, ormanlık alanda doğa ile iç içe yürüyenler ise hem oksijen alıp, hem de doğanın tadını çıkarıyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyü, Türkiye'de Sonbahar manzaralarının en iyi yaşandığı yerlerden biri olarak biliniyor. Kavak, meşe, ceviz ile meyve ağaçlarının Sonbaharla oluşturduğu görsel şölen ve renk cümbüşü doğa severleri hayran bırakıyor. Doğal ortamı ve manzaranın tanıtımı amacıyla “Salördek Köyü Doğa ve Yaşam Yürüyüşü” etkinliği de bölgede 2 yıldır gerçekleştiriliyor. Etkinliğe kent merkezi ve ilçelerin yanı sıra Türkiye geneli ve yurt dışından gelen misafirler de katılıyor. Katılanlar ormanlık alanda bir yandan bol oksijenli havayı solumanın keyfini yaşarken diğer taraftan bol bol fotoğraf çekerek manzarayı karelerine yansıtıyor.

Tunceli'nin doğal güzellikler bakımından Türkiye'nin en güzel illerinden biri olduğunu belirten Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, "Pülümür'de doğa açısından Tunceli'nin en güzel ilçesi diye iddia ediyorum. Burada yaşarken belki bunların farkında değildik. Zor koşullar diye değerlendiriyorduk. Ama metropolleri, oradaki yaşam koşullarını görünce bu doğal güzelliklerin farkı daha da önce çıktı. Tüm yurttaşlarımızı davet ediyorum. Mutlaka bu mevsimde gelip bu güzellikleri görsünler, faydalansınlar” dedi.

Geziye katılan Umut ve Ruken Ateş kardeşler ise gördükleri manzaradan çok etkilendiklerini ifade ederek, özellikle renk cümbüşü ve ormanı çok sevdiklerini dile getirdi.

Gezi grubunu organize eden Haydar Çetinkaya da, Salördek köyünün Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olduğunu kaydetti.

Çetinkaya, “Bizler de bugün bu doğal güzellikleri arkadaşlarımızla paylaşmak için buraya gezi organize ettik. Katılım güzel. İlgi büyük. Arkadaşlarımızın doğa karşısındaki hayranlıklarını görmek gerçekten güzel. Bu güzellikleri mutlaka korumak ve yaşatmak gerekiyor. Bunları ülkemizin değerleridir. Herkesin burayı görmeye davet ediyorum. Görürken de zarar vermeden, kirletmeden bunu yapmasını istiyoruz” diye konuştu.

Bölgeye ilk defa geldiğini belirten Yüksel Doğan, manzarayı ressamların ilham alacağı bir yer olarak nitelendirirken Almanya'dan geziye katılan Fatma Demirtaş ise bol oksijen ve muhteşem manzarayla stres attığını aktardı.