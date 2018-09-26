Tunceli'de Spor Güvenliği ve Üniversite Güvenlik Toplantıları yapıldı.

Tunceli'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlığında İl Spor Güvenliği ve Üniversite Güvenlik Toplantıları gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdür Vekili Kazım Oraltay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Yardımcısı Oğuzhan Çiçek ile spor kulübü temsilcilerinin katıldı. Toplantıda müsabakalarda uygulanacak güvenlik tedbirleri ile risk analizleri masaya yatırıldı.

Kentte düzenlenecek müsabakaların huzur içinde sonuçlanmasının önemine dikkat çeken Vali Tuncay Sonel," Sporda şiddetin önlenmesi, her yaştan sporseverin müsabakaları huzur içinde takip edebilmesi için sporcusundan yönetici ve taraftarına kadar bütün çevrelere sorumluluk düşüyor. Müsabakaların şehrimize ve ülke sporuna yakışır şekilde sonuçlanması için görev alan herkesin görev ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesi önemli. Ayrıca Dersim62spor Kulübümüze otobüs hediye edeceğiz. Amatör kulüplerimize de desteklerimiz olacak. Tüm takımlarımıza ve sporcularımıza kazasız belasız bir sezon diliyoruz” dedi.

2018-2019 akademik yılında uygulanacak önlemlere ilişkin düzenlenen Üniversite Güvenlik Toplantısında huzurlu ve başarılı bir akademik dönem için alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldüğü bildirildi.

Vali Sonel, “Üniversitemizde ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda güvenlik ile ilgili her türlü önlemler alınacaktır. Üniversitemiz ile yurtlarımızdaki öğrencilerimizin huzur ve güvenliği için bölücü ve yıkıcı faaliyetler ile zararlı alışkanlıklarla kesintisiz mücadele edilecektir. ” diye konuştu.

Toplantı, güvenlik tedbirleri ile ilgili alınan önlemlerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.